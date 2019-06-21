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الامارات | فابيو ليما موسيقار موهوب

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، عن امتلاكه موهبة كبيرة في العزف على الآلات الموسيقية، وذلك من خلال نشره مقطع فيديو على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، أثناء عزفه مقطوعة تظهر امتلاكه موهبة أخرى بعيدة عن إحرازه الأهداف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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