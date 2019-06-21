الامارات | فابيو ليما موسيقار موهوب

شكرا لقرائتكم خبر عن فابيو ليما موسيقار موهوب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، عن امتلاكه موهبة كبيرة في العزف على الآلات الموسيقية، وذلك من خلال نشره مقطع فيديو على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، أثناء عزفه مقطوعة تظهر امتلاكه موهبة أخرى بعيدة عن إحرازه الأهداف. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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