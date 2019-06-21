شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تتزين لأمم إفريقيا.. واستعدادات خاصة بمراكز الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعدت المحافظات، الخميس، لاستقبال الجماهير لمشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تنطلق مساء اليوم الجمعة بشاشات عرض عملاقة فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية والأماكن السياحية ومراكز الشباب والنوادى الاجتماعىة.

وفى السويس، استقبل الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، وسعيد محمد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، وعدد من القيادات التنفيذية، بعثة منتخب تونس أحد منتخبات المجموعة الخامسة التى تضم مالى وموريتانيا وأنجولا، فى مقر إقامته بأحد الفنادق السياحية بالعين السخنة.. وشهد الاستقبال فقرات فنية وأغنيات على أنغام السمسمية بقيادة الفنان محمد جابر، كما قُدمت عروض لفريق الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمركز شباب المدينة، وهو ما حدث فى الأسكندرية وبور سعيد من خلال احتفالات كرنفالية للمنتخبات المشاركة فى البطولة..

وفى البحر الأحمر، استعدت المحافظات لاستقبال الجماهير بشاشات عرض عملاقة بالميادين العامة والممشى السياحى بشارع النصر بالغردقة ومراكز الشباب والنادى الاجتماعى لمشاهدة المباريات.

وفى القليوبية، أكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه قرر وضع شاشات عرض بكل ميادين مدن المحافظة استعدادًا للبطولة، حيث تم تجهيز ٩٣ مركز شباب مستعدة للمشاهدة الجماعية واستقبال الجماهير. وفى الدقهلية، أكد رياض جمال الدين، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، أنه سيتم تركيب شاشات عرض لبث مباريات كأس أمم إفريقيا داخل 211 مركز شباب وناديا على مستوى جميع مراكز وقرى المحافظة.

وفى المنيا، قال مندى عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة، إنه تم الانتهاء من استعدادات بطولة الأمم الإفريقية بالمحافظة، حيث تم تخصيص شاشتين عملاقتين إحداهما فى نادى فكرية أبوقرقاص جنوب مدينة المنيا، والثانية بنادى المنيا الرياضى بمدينة المنيا، لبث المباريات للمواطنين بالمجان.

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وفى قنا، أعلن اللواء المحافظ عبدالحميد الهجان أن مديرية الشباب والرياضة والوحدات المحلية التسع بالمحافظة انتهت من تجهيز 45 مقرًّا لعرض مباريات البطولة

وفى جنوب سيناء، قام المحافظ اللواء خالد فودة بجولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ لتركيب الشاشات العملاقة بعدد من الميادين بالمدينة.

وفى الشرقية، قال وائل الألفى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المديرية أنهت استعداداتها لإقامة وتركيب شاشات لعرض البطولة بمختلف الأندية ومراكز الشباب والبالغ عددها 170 مركز شباب.

وفى كفر الشيخ، استعدت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بتوفير شاشات عرض لإذاعة البطولة بمراكز الشباب والأندية الرياضية، وكذلك تخصيص أماكن للمشاهدة المجانية طوال أيام البطولة التى تبدأ من اليوم حتى ١٩ يوليو القادم.

وفى المنوفية، وجه المحافظ بإذاعة المباريات مجانا بـ45 مركز شباب على مستوى مراكز المحافظة. وفى أسيوط، قال المحافظ اللوء جمال نورالدين: تم تجهيز 50 مركز شباب وناديًا رياضيًّا لإذاعة مباريات كأس أمم إفريقيا. وفى دمياط، أعلن محمود أبوزهرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، تجهيز 50 شاشة عرض عملاقة لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية.

وفى سوهاج، وجه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، بتوفير الإمكانات اللازمة لوضع شاشات عرض بجميع مراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة.