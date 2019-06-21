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فرمان من جمال بلماضى فى معسكر الجزائر

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الشروق» الجزائرية أن جمال بلماضى، المدير الفنى للمنتخب الجزائرى، أصدر قرارا بمنع لاعبيه من صور السيلفى فى معسكر محاربى الصحراء، استعدادا لخوض غمار منافسات بطولة أمم إفريقيا التى تنطلق اليوم وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.

يقع منتخب الجزائر فى المجموعة الثالثة مع السنغال وكينيا وتنزانيا، ويستضيف ملعب الدفاع الجوى فى القاهرة مباريات المجموعة، ويستهل محاربو الصحراء مشوار البطولة بمواجهة كينيا الأحد المقبل.

من جانبه، أكد مجيد بوقرة، نجم منتخب الجزائر السابق، أن المباراة الأولى التى ستجمع محاربى الصحراء ستكون بالغة الأهمية فى طريق التأهل للدور الثانى والذهاب بعيدا.

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