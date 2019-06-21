شكرا لقرائتكم خبر عن 16 انتصارًا للفراعنة فى مستهل مشوارهم بـ«الكان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهل المنتخب المصرى الأول لكرة القدم مشواره بالنسخة رقم 32 لكأس أمم إفريقيا التى تنطلق فى القاهرة اليوم وتستمر حتى 19 يوليو المقبل 2019، بمواجهة المنتخب الزيمبابوى فى لقاء الافتتاح مساء اليوم الجمعة على ملعب القاهرة.

المنتخب المصرى صاحب الرقم القياسى فى التتويج بلقب أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، وهو أيضًا صاحب الرقم القياسى فى عدد المشاركة فى المسابقة بـ 23 مشاركة سابقة قبل نسخة 2019. واستهل الفراعنة مشوارهم بالكان خلال 23 نسخة سابقة بتحقيق 16 انتصارًا مقابل 5 هزائم وتعادلين، حيث نرصد فى التقرير التالى ضربة البداية للمنتخب المصرى فى جميع مشاركاته بالعرس الإفريقى.

النسخة الأولى فى عام 1957 بالسودان وفى أول مباراة بتاريخ المسابقة يحقق الفراعنة الانتصار على المنتخب السودانى بهدفين مقابل هدف، وفى النسخة الثانية بمصر 1959 يلحق المصريون بالمنتخب الإثيوبى هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة. يواصل المنتخب المصرى مسلسل انتصاراته فى مستهل مشواره بالكان، ويفوز على المنتخب الأوغندى بنتيجة 2/1 فى أولى مبارياته بنسخة 1962 بإثيوبيا، وبفوز عريض على نيجيريا فى نسخة 1963 بغانا بنتيجة 6/3 فى أكثر مباريات الكان تهديفًا عبر تاريخه.

ويقسو الفراعنة على المنتخب الغينى برباعية فى مستهل مشوار المنتخب المصرى بنسخة 1970 بالسودان، كما ينتصر منتخبنا فى افتتاح نسخة 1974 وسط أنصاره على حساب المنتخب الأوغندى بهدفين مقابل هدف.

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وفى أول مباراة يفشل الفراعنة فى تحقيق الفوز خلالها بمستهل مشواره بأمم إفريقيا، يحسم التعادل الايجابى (1-1) نتيجة مباراة مصر وغينيا فى ضربة البداية للفراعنة نسخة 1976 بإثيوبيا.

ويستهل المنتخب المصرى مشواره فى نسخة 1980 بنيجيريا بالفوز على حساب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف من خلال ثنائية مختار مختار، ويتكفل طاهر أبوزيد بحسم الانتصار لمصر فى ضربة البداية للفراعنة بنسخة 1984 بكوت ديفوار أمام المنتخب الكاميرونى.

أول خسارة يتعرض لها المنتخب المصرى فى مستهل مشواره بالكان كان بملعبه ووسط أنصاره فى نسخة 1986 أمام المنتخب السنغالى بهدف دون رد فى مفاجأة مدوية، وأعقب هذه الهزيمة فشل الفراعنة فى 3 نسخ متتالية فى تحقيق الفوز، وذلك بالخسارة على يد الكاميرون بهدف دون رد فى نسخة 1988 بالمغرب، وعلى كوت ديفوار بثلاثية فى نسخة 1990 بالجزائر وفى مواجهة زامبيا بهدف وحيد بمستهل المشوار بنسخة 1992 بالسنغال. ويستعيد الفراعنة نغمة الانتصارات مع ضربة البداية فى الكان فى نسخة 1994 بتونس على حساب المنتخب الجابونى برباعية فى مباراة شهدت رقمًا قياسيًا بتسجيل أيمن منصور أسرع الأهداف فى تاريخ المسابقة، وبثنائية لأحمد الكاس يتفوق الفراعنة على المنتخب الأنجولى فى مستهل المشوار بنسخة 1996 بجنوب إفريقيا، ويعبر الفراعنة عقبة موزمبيق بثنائية حسام حسن فى نقطة الانطلاق بنسحة 1998 ببوركينا فاسو.

وبهدفين دون رد يفوز منتخب مصر فى مشواره بنسخة 2000 بغانا ونيجيريا، فى شباك المنتخب الزامبى، إلا أن مسلسل انتصارات الفراعنة يتوقف على يد الحاج ضيوف ورفاقه من نجوم المنتخب السنغالى فى نسخة 2002 بمالى وخسارة مصر بهدف نظيف.

ويجتاز المنتخب المصرى عقبة نظيره الزيمبابوى فى أولى مواجهاته بالكان نسخة 2004 بتونس والفوز بهدفين مقابل هدف، ثم الانتصار بثلاثية نظيفة على حساب ليبيا فى افتتاح نسخة 2006 بمصر. ويلقن الفراعنة المنتخب الكاميرونى دروسًا فى فنون كرة القدم والفوز برباعية فى مستهل مشوارهم بنسخة 2008 بغانا، ثم التهام نسور نيجيريا بثلاثية فى افتتاح مبارياتهم بالكان نسخة 2010 بأنجولا، وأخيرًا حسم التعادل السلبى ضربة البداية للفراعنة فى النسخة الأخيرة بالجابون 2017 فى مواجهة المنتخب المالى.