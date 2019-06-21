شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختياره سفيرًا لبطولة أمم أفريقيا 2019.. موقع «كاف» يحاور الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، حوارًا مصورًا مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بمقر اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر، وتبدأ فعالياتها غدا، الجمعة، وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو.

جاء حوار موقع الكاف مع الأسطورة محمود الخطيب تزامنا مع انطلاق العرس الأفريقي خلال الساعات المقبلة، وبصفته أحد أبرز أساطير الكرة الإفريقية على مدار تاريخها، وأيضًا بعد اختياره سفيرًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختار الكابتن محمود الخطيب سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك باعتباره أحد أساطير الكرة الإفريقية، و«أول مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي عام 1983».

وكان الخطيب قد شارك في فوز منتخب مصر بلقب كأس أمم أفريقيا 1986، وفي وصول مصر لأوليمبياد موسكو 1980 التي لم تلعب ُفي مصر لأسباب سياسية، وأوليمبياد لوس أنجلوس 1984.

وفيما سجّل 37 هدفًا للأهلي في بطولات أفريقيا للأندية، جعلته متصدرًا لهدّافي بطولات أفريقيا إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فقد ساهمت أهدافه في فوز الأهلي بخمسة ألقاب أفريقية، منها لقبان لأبطال الدوري عامي 1982 و1987، وثلاثة ألقاب لأبطال الكؤوس لأعوام 1984، و1985، و1986، واحتفظ الأهلي بكأس أفريقيا لأبطال الكؤوس مدى الحياة. وكان لهذه الأهداف والبطولات النصيب الأكبر في فوز الأهلي بأغلى لقب في تاريخه، وهو لقب «نادي القرن».