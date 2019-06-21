أمريكا تتجاوز السويد في مونديال السيدات

عزز المنتخب الأمريكي، صدارته للمجموعة السادسة بكأس العالم للسيدات، عقب فوزه على نظيره السويدي بهدفين دون رد، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة.
ورفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، وجاء المنتخب السويدي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
تقدم المنتخب الأمريكي بعد 3 دقائق فقط من بداية المباراة عن طريق ليندسي هوران، لتسجل رقمًا قياسيًا في البطولة بعد أن أصبحت صاحبة أسرع هدف في النسخة الحالية حتى الآن، قبل أن تضيف زميلتها توبين هيث الهدف الثاني في الدقيقة 50.
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