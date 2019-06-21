كونتي يوجه بوصلة إنتر إلى نجم برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن إنتر ميلان يسعى للتعاقد مع أحد نجوم فريق برشلونة في الميركاتو الصيفي.
ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، طلب من إدارة النيراتزوري التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط البارسا.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إنتر ميلان سيقدم عرضًا يبلغ 50 مليون يورو، من أجل التعاقد مع راكيتيتش.
وأفادت بأن راكيتيتش يميل إلى البقاء في "كامب نو"، كما أنه يعد ركيزة أساسية في خطة الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبارسا.
وأوضحت الصحيفة أن الإيطالي نيكولو باريلا، لاعب كالياري، يعد خيارًا آخر لدى كونتي، لدعم خط وسط إنتر ميلان في الصيف الحالي.
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