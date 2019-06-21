شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر السلة» للناشئين يخسر أمام مصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (القاهرة) خسر المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة أمام المنتخب المصري بنتيجة (78 – 41) اليوم (الخميس)، وذلك في ثالث مبارياته في البطولة العربية للناشئين لكرة السلة، والتي تستضيفها القاهرة. ويلتقي «الأخضر» بعد غدٍ السبت منتخب البحرين، وفوزه في هذا اللقاء سيُعزز حظوظه في التأهل للدور الثاني. وظهر تفوق المنتخب المصرى دفاعاً وهجوماً، وذلك بفضل عامل الطول والناحية الجسمانية، إذ نجح في الاستحواذ على معظم الكرات تحت السلة.



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