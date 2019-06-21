شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر «تحت 16 عاماً» يفتتح تدريباته في الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دشَّن المنتخب الوطني تحت 16 عامًا اليوم (الخميس) تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف والذي يمتد حتى الـ29 من شهر يونيو الجاري، تحضيراً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، المزمع انطلاقها بداية الشهر المقبل في الأردن.

وافتتح «الأخضر» اليوم (الخميس) تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، حيث تركزت الحصة الصباحية على تمارين لرفع المعدل اللياقي، تخللها تمرين الاستحواذ على الكرة، في حين تم العمل خلال الحصة المسائية على تمارين تكتيكية دفاعية.

يُذكر أن المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالوهاب الحربي قد استدعى 30 لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: بدر العمير، وعبدالعزيز العليوة، وفواز المطيري، وناصر البيشان، ووليد عياش (من نادي النصر)، وأحمد الخليف، وخالد سفياني، وصالح برناوي، وعبدالله الزيد، وعبدالله الصويلح (من نادي الهلال)، بلال الدواء، وخليفة الدوسري، وصالح الزنان، وعلي الصويتي (من نادي الاتفاق)، وماجد الخليفة، ومحمد بكر، ومهند براح، ونواف شيعان (من النادي الأهلي)، وبدر المولد، وسويلم المنهالي (من نادي الاتحاد)، وفواز الحمد، وفيصل العبدالواحد (من نادي الفتح)، وحسن سفياني، وخالد مجرشي (من نادي الوطن). وعلي عبدالرؤوف (من نادي الخليج)، ومحمد العويدان (من نادي الشرق)، وصهيب الزيد (من نادي العروبة)، ومهند الحربي (من نادي الكوكب)، وخالد الرشيدي (من نادي النجمة)، وعبدالمجيد العنزي (من نادي الوطني).

الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبي الكويت والعراق في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، المقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 1 إلى 11 يوليو المقبل.