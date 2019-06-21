شكرا لقرائتكم "فيفا" و"كاف" يعلنان تعيين فاطمة سامورا "مفوضة عامة لإفريقيا" لستة أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 15:38

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ("فيفا") والاتحاد الإفريقي ("كاف") الخميس تعيين الأمينة العامة للفيفا السنغالية فاطمة سامورا، "مفوضة عامة لإفريقيا" لستة أشهر، في خطوة تأتي في خضم سلسلة مشاكل يشهدها الاتحاد القاري.



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وأتى الاعلان المتزامن مع مؤتمر صحافي لرئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد، عشية انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بين 20 حزيران (يونيو) و19 تموز (يوليو)، وفي أعقاب سلسلة أحداث مثيرة للجدل طالت الاتحاد القاري أبرزها استجواب أحمد من قبل السلطات الفرنسية بسبب شبهات فساد.

وأعلن الاتحادان في بيان مشترك أن أحمد "اقترح على اللجنة التنفيذية (القارية) المجتمعة في القاهرة في 19 حزيران (يونيو) الجاري، طلب خبرة الفيفا لتقييم الوضع الراهن في الهيئة الإفريقية الحاكمة والمساعدة بشكل قاطع في تسريع تطبيق عملية الإصلاح الجارية، والتي تهدف الى ضمان أن الكاف يعمل بشفافية وفعالية مع التزام أعلى معايير الحوكمة".

وأكد البيان أن اللجنة التنفيذية وافقت "بالاجماع على اقتراح الرئيس"، وتاليا "اتفق الكاف والفيفا على تعيين الأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا بصفة +مفوضة عامة (من الفيفا) لإفريقيا+ لفترة ستة أشهر، بدءا من الأول من آب (أغسطس) 2019 وحتى 31 كانون الثاني (يناير) 2020، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين"، واتفق الطرفان على إجراء "عملية تدقيق شاملة للكاف" في "أقرب فرصة".

وأوضح البيان أن سامورا "ستعمل في روحية شراكة مع الرئيس أحمد وفريقه في مجالات عدة" تشمل "الإشراف على الإدارة العملانية للكاف بما يشمل الحوكمة والإجراءات الإدارية، ضمان فعالية واحترافية كل منافسات الكاف، دعم النمو وتطوير كرة القدم في كل البلاد ومناطق الكاف"، وأكد البيان أن سامورا ستحتفظ بمنصبها أمينة عامة للاتحاد الدولي في هذه الفترة، على أن تقوم بتفويض مهامها، وذلك بموافقة من مجلس الفيفا "على هذا الإجراء الاستثنائي والموقت".