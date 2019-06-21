شكرا لقرائتكم "ويفا" يؤكد إيقاف نيمار ثلاث مباريات في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس- أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 08:46

ثبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" عقوبة إيقاف نجم باريس سان جرمان الفرنسي البرازيلي نيمار ثلاث مباريات في مسابقة دوري الأبطال في الموسم المقبل، بإعلانه الأربعاء رفض الاستئناف المقدم من قبل فريقه.



وأوضح الاتحاد القاري في بيان "تم رفض الاستئناف الذي قدمه باريس سان جرمان. وبالتالي تم تأكيد قرار اللجنة التأديبية في +ويفا+ (الصادر) في 25 نيسان/أبريل" الماضي.

وعاقب الاتحاد الأوروبي أغلى لاعب في العالم على خلفية إهانات وجهها الى التحكيم في أعقاب مباراة فريقه ضد ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية.

وكان الدولي البرازيلي الذي تابع المباراة من مدرجات ملعب "بارك دي برانس" في باريس السادس من آذار/مارس بسبب الإصابة، قد صب جام غضبه عبر مواقع التواصل على التحكيم على خلفية احتساب ركلة جزاء لصالح يونايتد في الثواني القاتلة، بعد استعانة بتقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر"، أظهرت وجود لمسة يد على المدافع بريسنيل كيمبيمبي.

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وحول ماركوس راشفورد ركلة الجزاء الى هدف لصالح فريقه منحه الفوز 3-1، وقلب نتيجة مباراة الذهاب التي كان الفريق الفرنسي قد فاز فيها على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 2-صفر.

وكتب البرازيلي حينها "انه العار. يضعون أربعة صبية لا يفهمون شيئا في كرة القدم لرؤية الإعادة بالفيديو (...) ليذهبوا الى الجحيم".

وتوج نيمار (27 عاما) موسمه السيئ بإصابة في الكاحل خلال مباراة ودية أمام قطر مطلع الشهر الحالي أبعدته عن منافسات بطولة كوبا أميركا المقامة حاليا في بلاده، في خضم اتهامات بالاغتصاب وجهتها إليه عارضة أزياء برازيلية تدعى ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا.

وعاد نيمار الى الملاعب في أواخر نيسان/أبريل الماضي، بعدما غاب عن صفوف النادي الباريسي لنحو ثلاثة أشهر بسبب إصابة في مشط القدم اليمنى، مشابهة لإصابة مماثلة تعرض لها في الموسم الماضي وأبعدته أيضا لفترة طويلة عن الفريق.

كما شهد موسم نيمار مشاكل على صعيد الانضباط والسلوك ساهمت في سحب شارة قيادة المنتخب البرازيلي منه قبل اصابته، اذ دخل في إشكال مع أحد مشجعي فريق رين بعد المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا ما أدى الى إيقافه ثلاث مباريات محليا.