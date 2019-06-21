شكرا لقرائتكم ماتا يمدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب - | منذ 11 ساعة في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 08:40

أعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم تمديد عقد صانع العابه الاسباني خوان ماتا لمدة عامين حتى 2021، مع خيار التجديد لعام اضافي.



وكتب ماتا (31 عاما) على موقعه الرسمي "شرف كبير لي أن اتابع تمثيل هذا النادي المذهل وعشاق هذا الفريق. مضى على تواجدي في مانشستر يونايتد خمسة أعوام وأنا فخور للقول عن أولد ترافورد، منزلي".

وانضم اللاعب الاسباني الى "الشياطين الحمر" قادما من تشلسي عام 2014 مقابل 37 مليون جنيه استرليني (46 مليون دولار)، وقد وجد نفسه هذا الموسم امام احتمال الرحيل عن الفريق مع إنتهاء عقده السابق خلال الشهر الحالي بعد مفاوضات مطولة بينه وبين يونايتد.

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غير ان النادي الانكليزي فضلّ الاحتفاظ بجهود لاعبه الاسباني وتجديد عقده بعدما كان خسر في وقت سابق جهود مواطنه أندي هيريرا وقائده السابق الاكوادوري انطونيو فالنسيا اللذين غادرا ملعب "أولد ترافورد" بعد إنتهاء عقديهما.

وتابع ماتا قائلا "أنا متشوق للعمل مع أولي (المدرب النروجي غونار سولسكاير) وطاقمه التدريبي الرائع. الرؤية التي لديهم للنادي هي فعلا مثيرة وانا سعيد لاني ساكون جزءا منها".

وسجل ماتا بقميص يونايتد 45 هدفا في 218 مباراة في خمسة أعوام، وساهم في فوز فريقه بالدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" عام 2017 وبكأس انكلترا عام 2016 وكأس الرابطة (2017) وبدرع المجتمع (2016).

وتولى سولسكاير في كانون الأول/ديسمبر الماضي تدريب الفريق بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو على خلفية سوء النتائج. وحقق النروجي الذي سبق له الدفاع عن ألوان يونايتد كلاعب، نتائج إيجابية في المراحل الأولى، قبل أن يتراجع أداء الفريق مع اقتراب الدوري المحلي من نهايته.