شكرا لقرائتكم إنتر ناسيونال يرفض التفريط في إيدينلسون للهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض- نايف محمد | منذ 13 ساعة في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 08:36

قالت تقارير صحفية إن مجلس إدارة نادي إنتر ناسيونال البرازيلي، رفضت عرضا من نادي الهلال، وصيف النسخة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، بشأن ضم لاعب الوسط إيدينلسون دوس سانتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب ما ذكرته صحيفة " boainformacao" البرازيلية، فإن إدارة نادي إنتر ناسيونال رفضت عرضا مغريا للاستغناء عن اللاعب، لكنها رفضت وقررت الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.

ولم تكشف الصحيفة عن قيمة العرض المالي من إدارة الهلال، لضم لاعب خط الوسط، وأوضح المصدر أن مسؤولي النادي يرغبون في الإبقاء على نجوم الفريق بجانب التدعيم بلاعبين جدد، من أجل المنافسة بقوة على كل البطولات في الفترة المقبلة.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اتخذ قرارا بتقليص عدد اللاعبين الأجانب إلى 7 لاعبين فقط بدلا من 8، في الوقت الذي لم يحسم فيه الهلال لاعبيه المحترفين حتى الآن.