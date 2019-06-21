ميلان يعلن تعاقده مع المدرب جامباولو

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محمد عثمان - الرياض - ميلانو- أ ف ب - | منذ 15 ساعة في 20 يونيو 2019 - اخر تحديث في 20 يونيو 2019 / 08:35

أعلن نادي ميلان الإيطالي تعاقده مع المدرب ماركو جامباولو من سمبدوريا في عقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة إضافية.



وسيحل المدرب البالغ 51 عاما بدلا من جينارو غاتوزو الذي قاد الفريق اللومباردي الى المركز الخامس في الدوري الايطالي لكرة القدم الموسم المنصرم. وسيحل المدرب البالغ 51 عاما بدلا من جينارو غاتوزو الذي قاد الفريق اللومباردي الى المركز الخامس في الدوري الايطالي لكرة القدم الموسم المنصرم. وسيتولى جامباولو مهامه بدءا من مطلع تموز/يوليو بعقد لمدة سنتين مع خيار تمديده لعام ثالث. وأشار النادي الاحمر والاسود على موقعه ان جامباولو اشرف على 324 مباراة في مسيرته بينها 270 في الدرجة الاولى. وسيكون جامباولو الذي قرر الانفصال عن سمبدوريا الذي دربه منذ عام 2016، جزءا من حملة التغيير التي يجريها ميلان والتي ادت الى رحيل غاتوزو والمدير الرياضي البرازيلي ليوناردو، وترقية مدافعه الأسطوري باولو مالديني الى منصب المدير الفني وعودة نجم وسطه السابق الكرواتي زفونيمير بوبان لتولي مسؤولية مدير الكرة.



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