مارتشيلو ليبي سيتواجد في لوزان لدعم ملف ميلانو لأولمبياد 2026

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سيكون المدرب السابق لمنتخب إيطاليا لكرة القدم مارتشيلو ليبي حاضرا في لوزان الاثنين يوم اختيار المدن المضيفة لأولمبياد 2026 الشتوي، لدعم ملف ميلانو/كورتينا دامبيتسو بحسب ما ذكر المنظمون الطليان الخميس.

وسيرافق مدرب يوفنتوس السابق البالغ 71 عاما رئيسا ميلان باولو سكاروني وانتر الصيني ستيفن تشانغ، علما بان ملعب سان سيرو في ميلانو تم اقتراحه لحفل افتتاح الالعاب في 2026.

ويتواجه الملف الإيطالي مع آخر سويدي لستوكهولم/أوري. وسيتم إعلان اسم المدينة المضيفة الاثنين الساعة السادسة مساء (16 بتوقيت غرينيتش).

ويقود الملف الإيطالي رئيس اللجنة الاولمبية الإيطالية جوفاني مالاغو الذي سيترأس اللجنة التنظيمية بحال اختيار ميلانو. وسيتم دعم الملف أيضا الاثنين من رئيس الوزراء جوزيبي كونتي وابطال سابقين على غرار نجم التزلج ألبرتو تومبا.

واستضافت ايطاليا الالعاب مرتين، عام 1956 في كورتينا دامبيتسو و2006 في تورينو، فيما نظمت السويد الالعاب الصيفية عام 1912 في ستكوهولم.

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وكانت مدن كالغاري الكندية، ارزوروم التركية، سابورو اليابانية، غراتس النمسوية وسيون السويسرية أعلنت في 2018 انسحابها من المنافسة على الاستضافة.

في الجهة المقابلة، طلبت اللجنة الاولمبية الدولية من ستوكهولم ايضاحات حول الدعم المالي لملفها.

قال كريستوف دوبي المدير الرياضي في اللجنة الدولية برسالة وجهها لملف ستوكهولم في 14 حزيران/يونيو وحصلت فرانس برس على نسخة منها "تلقينا عددا من خطابات النوايا والضمانات غير الملزمة، وهذه لا تمثل تعهدات ملزمة، وبالتالي تعرض تسليم القرية الاولمبية للخطر".

وقال متحدث باسم الحملة لفرانس برس ان تبادل الرسائل لم يكن غير عادي "لدينا حوار مستمر وايجابي مع اللجنة الدولية سواء في رسائل الكترونية او مكتوبة".

وقلل رئيس الحملة ريتشارد بريسيوس من أهمية طلب اللجنة الدولية قائلا لفرانس برس "كانت هناك امور يجب ايضاحها وحلها وهذا طبيعي خلال العملية. نحن على أرض صلبة وسعداء حيث نقف".

وبميزانيات تبلغ 1,5 مليار دولار انخفضت نسخة 2026 عن 2018 و2022 بنسبة 20% بحسب تقارير اللجنة.

