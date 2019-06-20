رئيس بنك التعمير والإسكان: فخورون بالمساهمة في دعم البطولة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

قال فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان، إنه يشعر بالفخر بالمساهمة في رعاية بطولة كأس الأمم الأفريقية، لافتًا إلى أنه يثق في نجاح البطولة بفضل مجهودات الدولة.

جاءت تصريحات السباعي في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأربعاء لاستضافة كأس الأمم الأفريقية والتي تنظمها مصر بداية من 21 يونيو وحتى19 الشهر المقبل.

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وأضاف السباعي :"وجودنا مع باقي الرعاة ومجهودات الدولة يدل على قدرة مصر على التنظيم خاصة بعد تجهيز الملاعب والفنادق في أشهر قليلة".

وعن رعاية بنك التعمير والإسكان لكرة القدم، قال :"لا نهتم بكرة القدم فقط، إنما نرعى أبطال مصر في جميع الألعاب الفردية".