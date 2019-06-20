رسميًا.. الكشف عن حكم مواجهة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني: أعلنت لجنة الحكام لبطولة أمم إفريقيا 2019 عن تعيين الكاميروني نيانت أليوم لإدارة مباراة مصر وزيمبابوي بافتتاح البطولة يوم الجمعة على استاد القاهرة. وكشف الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي أن المساعد الأول في مباراة الافتتاح سيكون إيفاريست مينكواندي، والسنغالي الحاج ماليك سامبا. وسيكون الحكم الرابع في المباراة السنغالي ماجويت ندياي. وتقام مباراة الافتتاح لبطولة أمم إفريقيا 2019 في العاشرة من مساء الجمعة.

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