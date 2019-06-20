تقرير.. موقف "كاف" حال انسحاب زيمبابوي أمام مصر؟ وضع المجموعة والعقوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تشهد الساعات الأخيرة، أزمات عدة بشأن موقف منتخبي الكاميرون وزيمبابوي من المشاركة في بطولة أمم إفريقيا وذلك قبل لقاء الإفتتاح المحدد له مساء الجمعة.

ورفض متنخب زيمبابوي التوجه لمقر التدريبات الخاص به مساء اليوم الخميس، وعقدت إدارة اتحاد الكرة في زيمبابوي اجتماع مع اللاعبين من أجل تسوية بعض الأمور المالية.

وفي جانب أخر تأجلت رحلة المنتخب الكاميروني إلى مصر بسبب خلافات تتعلق بأمور مالية أيضًا، بعد أن كان مقرر أن يتوجه الفريق إلى مصر مساء الخميس.

لكن وسط تلك الأزمة، ماذا تقول لائحة بطولة أمم إفريقيا في حال انسحاب أحد المنتخبات من البطولة قبل انطلاقها؟

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تقول المادة 68 من لائحة البطولة: "بالنسبة لدور المجموعات، في حالة انسحاب أحد الفرق قبل بداية البطولة، ستتكون المجموعة من الفرق المتبقية، ما لم يتقرر شيء أخر من جانب اللجنة المنظمة."

وتوضح المادة 92 فقرة 4 العقوبات التي تنتظر الفريق الذي ينسحب من بطولة أمم إفريقيا.

وتقول اللائحة: "الانسحاب الذي يتم ابلاغ الاتحاد الإفريقي قبل أقل من 6 أشهر على بداية البطولة: غرامة بقيمة مليون دولار أمريكي، وسيتحمل الاتحاد المحلي الخسائر المعنوية والمادية التي يتعرض لها كاف والمنتخبات المشاركة، وسيتم إيقاف المنتخب الوطني من المشاركة في نسختين متتاليتين لأمم إفريقيا بغض النظر عن النسخة القائمة."