بدون استثناءات.. محافظ كفر الشيخ يكشف أماكن عرض مباريات أمم أفريقيا مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، إنهاء كافة الاستعدادات والإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين 7 أماكن بشاشات عملاقة لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بالأندية ومراكز الشباب وفتحها للمواطنين لمشاهدة المباريات بالمجان.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الأماكن التي ستعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية هي "نادى كفر الشيخ الرياضي، نادى شباب سخا، معسكر الشباب بمصيف بلطيم، نادى مطوبس الرياضي، مركز شباب بيلا، مركز شباب الرياض، مركز شباب فوة ".

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الأماكن التي تعرض مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية جرى تأمينها بشكل كامل، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وحذر المحافظ أي جهة من جهات مديرية الشباب والرياضة أو الأندية الرياضية بالمحافظة من فتح أماكن أخرى غير المعلن عنها للجمهور، إلا بموافقة مديرية أمن كفر الشيخ، وسوف يجرى اتخاذ إجراءات فورية وصارمة ضد من يخالف التعليمات الصادرة بخصوص الشأن وطبقًا للاجتماع التنسيقي الذى عقد بهذا الخصوص.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه جرى الاتفاق على تحديد الأماكن المذكورة وتجهيزها بشاشات عرض وتأمينها بشكل كامل لاستقبال الجمهور لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والتي تستضيفها مصر في يونيو الحالي.