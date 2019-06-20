تشيلي تسقط تايلاند بثنائية ويودعان مونديال السيدات معًا

فاز منتخب تشيلي علي نظيره التايلاندي بهدفين دور رد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس ضمن الجولة الثالثة لبطولة كاس العالم للسيدات، التي تحتضنها فرنسا. العالم للسيدات، التي تحتضنها فرنسا. سجل هدفين اللقاء وارابورن بوونسينغ هدف في مرماه و ماريا أوروتيا في الدقائق 48،80. بهذه النتيجه يحصد المنتخب التشيلي النقطة الثالثة يحتل بها المركز الثالث في ترتيب المجموعه السادسة، بينما يتجمد رصيد منتخب تايلاند بدون نقاط يتذيل بها ترتيب المجموعه.

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