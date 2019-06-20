أمريكا تهزم السويد ويتأهلان معًا لثمن نهائي مونديال السيدات

تغلب المنتخب الامريكي علي نظيره السويدي بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس ضمن الجولة الثالثة لبطولة كاس العالم للسيداتالمقامه بفرنسا.
بادرت ليندسي هوران بالهدف الأول للمنتخب الامريكي في الدقيقة الثالثة، ثم أضافت السويدية جونا اندريسون
بهذه النتيجة يحصد المنتخب الامريكي النقطة التاسعه يحتل بها صدارة المجموعه السادسة، بينما يتجمد رصيد السويد عند ست نقاط يحتل بها المركز الثاني.
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