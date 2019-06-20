شاهد.. عماد النحاس يزور الجوهري بعد الجراحة الناجحة بألمانيا

حرص عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، على زيارة يوسف الجوهري لاعب الفريق الشاب، الذي خضع لجراحة ناجحة بألمانيا، إثر تعرضله

لقطع بالرباط الصليبي.

وخلال زيارة النحاس، الجوهري في منزله، قدم لاعب المقاولون الشاب، الشكر والتقدير له على

زيارته له بمنزله، واصفًا النحاس، بأنه رمز للتواضع والأخلاق.

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وكان الجوهري عاد مساء أمس الأربعاء، قادما من ألمانيا بعد جراحة ناجحة له، ومن المقرر أن يبدأ الجوهري فترة التأهيل، خلال أيام.