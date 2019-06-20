زيدان: الصفقات الجديدة ستعيد ريال مدريد لمنصات التتويج

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال زيدان في مقابلة مع الموقع الرسمي لكأس الأبطال الدولية :" :”أنا متحمس جداً بشأن التعاقدات الجديدة.. إنه موسم جديد ومهم طموحنا هو العودة للتتويج بالألقاب، من المهم جدًا أن يكون لدينا موسم جيد في

العام المقبل”.

وأضاف مدرب ريال مدريد: “هذه هي خطتنا وما نريد ، ولهذا السبب وقعنا بالفعل مع هؤلاء اللاعبين. يعد الموسم الأول للاعب مهماً للغاية ، والشيء المهم هو أن يكونوا معنا منذ اليوم الأول. لقد لعبوا مباريات مع منتخباتهم الوطنية وسيحصلون على إجازة لمدة شهر وسيكونون

Advertisements

معنا “.

اختتم :”سنبدأ الاستعدادت بجميع اللاعبين، القادمون الجدد، واللاعبين الموجودين، واللاعبين الشباب الذين يمكنهم تقديم الكثير من الدعم للفريق في فترة ما قبل الموسم ، إنه أمر مهم بالنسبة لنا”.

وكان ريال مدريد تعاقد مع خمسة صفقات جديدة حتي الأن هذا الصيف وهي كل من ميليتاو، هازارد، ميندي، يوفيتش، رودريجو.

ويشارك ريال مدريد في البطولة الودية لكأس الأبطال الدولية استعداداً للموسم المقبل حيث سيواجه كلا من بايرن ميونخ، آرسنال، وأتلتيكو مدريد، وستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.