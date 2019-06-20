اللواء حلمي مشهور: طارق العشري ابن حرس الحدود

أكد اللواء حلمي مشهور نائب رئيس نادي حرس الحدود أن الإدارة اتفقت مع طارق العشري العائد من جديد لقيادة الفريق العسكري، على كافة التفاصيل ومن بينها الصفقات الجديدة.
وتولي طارق العشري القيادة الفنية لحرس الحدود مرة أخري بعدما عقد جلسة مع مسؤولي الناديالعسكري اليوم الخميس.
وكان العشري قد أعلن في وقت سابق رحيله عن النادي بعدما قاد الفريق لتفادي الهبوط من الدوري الممتاز.
وأوضح مشهور في تصريحات خاصة لبوابة الوفد"، أن إدارة النادي اتفقت مع طارق
وأضاف نائب رئيس حرس الحدود، أن العشري يعد بمثابة ابن للنادي بعدما استطاع أن يقود الفريق للتويج بثلاث بطولات.
يذكر أن حرس الحدود توج بلقبي كأس مصر نسختي 2009، 2010، وكأس السوبر المصري نسخة 2009 تحت القيادة الفنية لطارق العشري.
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