رسميًا.. طارق العشري يعود من جديد لقيادة حرس الحدود

توصلت إدارة نادي حرس الحدود لاتفاق نهائي مع طارق العشري من أجل العودة مرة أخري لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وكان العشري أعلن في وقت سابق رحيله عن قيادة الفريق العسكري بعدما، نجح في تفادي الهبوط من الدوري

الممتاز، إلا أنه عاد من جديد ليقود حرس الحدود.

وأوضح العشري في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أنه عاد لقيادة الفريق مرة أخري بعد اجتماع مع مسؤولي النادي، اليوم الخميس،

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مشيرًا أنه اتفق مع الإدارة على كافة التفاصيل من أجل الموسم المقبل.

وأضاف مدرب حرس الحدود: " مرتبط مع النادي بكلمة شرف، ولم نوقع على عقود".

ومن المفترض أن يبدأ العشري مهمته مع الفريق العسكري بفترة إعداد للموسم المقبل، على أن يتفق مع الإدارة على خريطة الصفقات التي يرغب بها.