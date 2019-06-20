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هولندا تفوز على كندا ويتأهلان معًا لدور الـ16 بمونديال السيدات

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فاز منتخب هولندا للسيدات على نظيره الكندي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كاس العالم

للسيدات المقامة في فرنسا .

سجل هدفي المنتخب الهولندي أنوك ديكر و لينيث بيرنشتاين في الدقائق 54،75 بينما سجل هدف المنتخب

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الكندي كريستين سنكلير في الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة يصل المنتخب الهولندي إلى النقطة التاسعة ويحصد بها المركز الأول في ترتيب المجموعة الخامسة بينما يتجمد رصيد منتخب كندا عند 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني ويتأهلان معًا لدور الـ 16.

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