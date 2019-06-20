رياضة | مطروح تستعد لإستقبال مباريات أمم أفريقيا ب8 شاشات عرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطروح تستعد لإستقبال مباريات أمم أفريقيا ب8 شاشات عرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد محافظة مطروح لإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد غد الجمعة 21 يونية الجارى وحتى 19يوليو القادم من خلال تجهيز 8 ساحات ومراكز شباب وتجهيزها بشاشات عرض عملاقة لإستقبال الجماهير.

وشدد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على سرعة الإنتهاء من كافة التجهيزات بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح ومديرية الشباب والرياضة ومراكز المدن قبل إنطلاق البطولة بوقت كافى لإستيعاب إقبال الجماهير بمحافظة مطروح على مشاهدة مباريات البطولة خاصة مع استقبال محافظة مطروح لروادها من المصطافين على طول الساحل الشمالى حتى مرسى مطروح وسيوة.

وأوضح خالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح أن الساحات ومراكز الشباب المقرر إستقبال الجماهير وعرض مبارايات كأس الامم الافريقية بها هى مركز شباب الحمام ، وساحة العمدة بمدينة العلمين ، ومركز شباب الضبعة ، ومركز شباب مطروح ومركز شباب الهلال ومركز كليوباترا الترفيهى ، بالاضافة الى مركزى شباب سيوة والسلام بواحة سيوة.

وأضاف أن محافظ مطروح قرر تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشباب والرياضة بمطروح لمتابعة ومراجعة توافر اشتراطات الامن والسلامة كأمن الحريق وقواعد الأمن والسلامة ووضع خطط الإخلاء بالمواقع التى تمت الموافقة عليها من مديرية أمن مطروح.