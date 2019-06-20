رياضة | الهلال يقترب من التعاقد مع مدرب ليون السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يقترب من التعاقد مع مدرب ليون السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مقرب من إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل عن إقتراب الزعيم التوقيع مع برونو جينيسيو المدير الفني الأسبق لنادي ليون الفرنسي ليكون مدرباً للزعيم الموسم المقبل.

وبدأت المفاوضات بين وكيل أعمال المدرب والإدارة الجديدة منذ يومين وتسير بطريقة إيجابية فيما يخص المقابل المادي وعدد سنوات توقيع العقد.

وترغب الجماهير الهلالية في مدير فني يكون قادر على إعادة الفريق إلى منصات التتويج من جديد بعد أن خرج الفريق خالي الوفاض الموسم المنصرم.