رياضة | آلان جريس يطرد الصحفيين التونسيين من مران نسور قرطاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آلان جريس يطرد الصحفيين التونسيين من مران نسور قرطاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرد آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي، الإعلاميين التونسيين، من المران الأولى لنسور قرطاج في مصر، استعدادًا لخوض فعاليات كأس الأمم الأمم الأفريقية.

وأبلع مسؤولو الأمن في السويس، البعثة الصحفية التونسية، أن تدريبات نسور قرطاح ستكون مغلقة تماما ودون حضور الإعلاميين حتى يوم 23 يونيو الجاري.

ونقل الأمن هذا القرار إلى الصحفيين بطلب من الاتحاد التونسي لكرة القدم، ويفتتح منتخب تونس مشاركته في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 بمواجهة أنجولا يوم 24 يونيو الجاري، ضمن المجموعة الخامسة.

وتستضيف مصر، بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بالفترة من 21 وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.