رياضة | الرجاء يمدد عقد سفيان رحيمي ويعده بتحسينات مادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء يمدد عقد سفيان رحيمي ويعده بتحسينات مادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي اليوم الخميس في تمديد تعاقد سفيان رحيمي لمدة خمسة أعوام قادمة حيث حسم الفريق قرار التمديد للاعب بعد الأداء الكبير الذي ظهر به الموسم المنصرم.

كما نجح رحيمي في أن يخطف أنظار الفرق العربية والأوروبية بفضل لعب دور حاسم في نهائي الكونفدرالية الافريقية أمام فيتا كلوب الكونغولي في الدار البيضاء ما مكن الفريق الأخضر من التتويج باللقب.

ومن المنتظر أن يستفيد رحيمي بعد التمديد في العقد الجديد 600 ألف دولار ليكون قد تضاعف بذلك المبلغ الذي يحصل عليه خمسة أضعاف ما كان يحصل عليه في العقد السابق.

ويعد رحمي أهم إكتشافات الفريق المغربي الموسم الماضي وهو نجل حامل أمتعة الفريق الذي يشغل هذا المنصب منذ خمسين عاماً.