رياضة | لجنة المحترفين الإماراتية تعلن نتائج قرعة دوري وكأس الخليج العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة المحترفين الإماراتية تعلن نتائج قرعة دوري وكأس الخليج العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت لجنة دوري المحترفين الإماراتية بإجراء قرعة مسابقات الموسم الجديد 2019-2020، والتي تشمل بطولتي الدوري وكأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي أقيمت منذ قليل بقاعة المؤتمرات الصحفية في ستاد آل مكتوم الرياضي.

حيث بدأت المراسم بسحب قرعة كأس الخليج العربي،عن طريق زوي الإحتياجات الخاصة بمعاونة محمد البحري الحمادي وجمال المري، أعضاء المكتب التنفيذي، وجاء على رأس المجموعة الأولى شباب الأهلي بطل كأس الخليج العربي ومعه كلا من "العين، الجزيرة، النصر، الظفرة، اتحاد كلباء وخورفان"، وجاء على رأس المجموعة الثانية الشارقة بطل دوري الخليج العربي ومعه كلا من "بني ياس، الوحدة، عجمان، الوصل، حتا والفجيرة".

وجاءت مواجهات الجولة الأولى على النحو التالي، شباب الأهلي في مواجهة العين، والجزيرة في مواجهة خورفكان، ويلاقي النصر اتحاد كلباء، ويواجه الشارقة بني ياس، ويتقابل الوحدة مع الفجيرة، وعجمان مع حتا.

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أما عن الجزء الثاني من الحفل، فقد إجرايت فيه قرعة دوري الخليج العربي، وشارك في مراسم سحب القرعة أبطال الأولمبياد الخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة ويعاونهم يوسف محمد رسول الخوري، نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وعبد الحميد المستكي، عضو المكتب التنفيذي.

وأسفرت القرعة عن مواجهات شيقة ومثيرة في الجولة الأولى، فبدأت بديربي "بر دبي" بين النصر والوصل، كما سيواجه الشارقة حامل اللقب خورفكان الصاعد حديثا للدوري للإماراتي، ويستهل شباب الأهلي مواجهاته بحتا، والعين مع اتحاد كلباء، ويواجه الجزيرة الظفرة، والفجيرة يقابل الوحدة، ويلتقي بني ياس مع نظيره عجمان.

وشهدت القرعة حضور مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات ورئيس لجنة دوري المحترفين، وممثلي الأندية المحترفة.