رياضة | إنفوجراف| تعرف على أبرز معلومات بطولة الأمم الإفريقية والبطولات الدولية التي تستضيفها مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنفوجراف| تعرف على أبرز معلومات بطولة الأمم الإفريقية والبطولات الدولية التي تستضيفها مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقص المنتخب المصري يوم غد الجمعة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي في تمام العاشرة مساءاً على ستاد القاهرة الدولي. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزامناً مع إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019 إنفوجراف للتعرف على أبرز المعلومات عن بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم والبطولات الدولية التي تستضيفها مصر خلال الأعوام القادمة.

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