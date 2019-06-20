رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. نيمار يحرق قلب الريال من أجل البرسا وحسم الصفقة الثالثة بضم المدافع الهولندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. نيمار يحرق قلب الريال من أجل البرسا وحسم الصفقة الثالثة بضم المدافع الهولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس المافق 20 يونيو لعام 2019 العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 20 / 6 / 2019:-

رسمياً.. برشلونة يعلن ضم المدافع الهولندي

أعلن نادي برشلونة، اليوم الخميس،عن إتمام ثالث صفقة للفريق في فترة الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادا للموسم الجديد.

وتبعاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" أن النادي الكتالوني أعلن عن الحصول على خدمات الظهير الأيمن الشاب الهولندي مايك فان بيجنين.

وكشفت الصحيفة أن ادارة برشلونة أتمت الصفقة بشكل مجاني، بعد انتهاء عقد صاحب الـ 20 عامًا مع نادي ناك بريدا في الموسم المنصرم.

وأشارت أن عقد اللاعب الجديد مع برشلونة سيمتد لمدة موسمين ولكن بوجود شرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو في القعد المبرم بين الطرفين.

كما يذكر أن النادي الكتالوني قد تعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام، والبرازيلي إيمرسونمن من أتلتيكو مينيرو حتى الآن وتعتبر فان بيجنين هي الصفقة الثالثة لبرشلونة استعدادا للموسم القادم.

نيمار يطعن ريال مدريد من أجل عيون برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لا يفكر إطلاقًا في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وما يشغل بال اللاعب حاليًا هو العودة من جديد لصفوف برشلونة.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، اليوم الخميس، أن باريس سان جيرمان لن يتخلى عن نجمه البرازيلي نيمار بأقل من 300 مليون يورو (339 مليون دولار).

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن نيمار وجه رسالة إلى ناصر الخليفي مالك الفريق الباريسي، مفادها أنه يريد ترك باريس والعودة من جديد إلى برشلونة.

ولا يفكر اللاعب البرازيلي في اللعب بصفوف ريال مدريد مهما كانت الاغراءات، حيث يريد فقط العودة للفريق الكتالوني.

ميسي يوجه رسالة نارية إلى قطر

يؤمن ليونيل ميسي بقدرة المنتخب الأرجنتيني على الفوز على قطر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).

وبعد الخسارة أمام كولومبيا صفر/ 2 في الجولة الأولى ثم التعادل مع باراجواي 1 /1 في الجولة الثانية أصبح لا بديل أمام التانجو الأرجنتيني سوى الفوز على العنابي القطري للحفاظ على فرصته في العبور إلى دور الثمانية.

وسجل ميسي هداف برشلونة الإسباني هدف التعادل للأرجنتين بعد أن تقدم ريتشارد سانشيز بهدف لباراجواي.

وقال ميسي "هناك حالة من التصميم في الفريق على تحقيق الفوز أمام قطر".

وأضاف "علينا أن نواصل النظر إلى الأمام من أجل الفريق".

وأشار "في الدقائق الأولى تحكمنا في الكرة بشكل جيد، لكن بعد تقدم باراجواي بهدف ارتبكنا بعض الشيء، وفي الشوط الثاني فعلنا كل ما في وسعنا ونجحنا في تسجيل هدف التعادل".

برشلونة يحسم مصير عثمان ديمبلي

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، إلى أن نادي برشلونة قد عقد اجتماعاً مع الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي لتبادل وجهات النظر بين الطرفين.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن عدد من التقارير قد إدعت دخول ديمبلي في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان من أجل إعادة نيمار.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة قد أخبر موسى سيسوكو وكيل أعمال ديمبيلي أن اللاعب ليس للبيع وأنه ضمن خطط مدرب البارسا إرنستو فالفيردي.

وكانت أنباء قد ترددت عن تقديم برشلونة عرضاً لإدارة باريس سان جيرمان يحدث من خلاله نقل نيمار مقابل 100 مليون يورو بالإضافة لعرض 3 لاعبين من بينهم ديميبلي.

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ليفربول يقرر الإنتقام من برشلونة

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الخميس من العاصمة البريطانية لندن أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي تخطط لدخول سوق الإنتقالات الصيفية الجارية من أجل تعزيز الصفوف بصفقة نارية .

حيث أفادت صحيفة " ميرور " أن الريدز قرروا الدخول في سباق للحصول على خدمات الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الاسباني والذي يعتبر من الأساسيات لدى برشلونة للحصول على خدماته بعد رحيله عن الروخيبلانكوس.

وقال جيل مارين المدير التنفيذي للأتلتي أن جريزمان إتفق مع برشلونة منذ شهر مارس الماضي لكن مستقبل اللاعب البالغ من العمر ثمانية وعشرين عاماً لا يزال غامض حيث بدأ برشلونة التفكير جدياً في إستعادة نيمار من باريس سان جيرمان.

ولم يبرم الريدز أي صفقات في الصيف حتى الآن بل فرط في عدد من اللاعبين مثل المهاجم دانييل ستوريدج والظهير الأيسر ألبرتو مورينو.

ريال مدريد لا يتوقف عن الصفقات ويستهدف صفقة برشلونة الكبيرة

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الدولي الياباني دايزن ​مايدا​ نجم ​ماتسوموتو ياماجا​ بات هدف ​برشلونة​ المقبل وذلك رداً على صفقة ريال مدريد الذي خطف تاكيفوسا كوبو هذا الصيف.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة يرغب في ضم دايزن ​مايدا​ نجم هجوم ​ماتسوموتو ياماجا​ في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن البلوجرانا يطمح في استعارة مايدا ذو الـ 21 عام مع خيار أحقية الشراء وذلك عقب ظهوره الأول مع منتخب اليابان في بطولة كوبا أمريكا المقالمة حاليًا في البرازيل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يعتبر أن الظروف الإقتصادية ليست مثالية حالياً إلا أن الصفقة لن تكلف خزائنه الكثير.

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