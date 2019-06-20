رياضة | خاص| إنهاء أزمة منتخب زيمبابوي قبل مباراة الافتتاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| إنهاء أزمة منتخب زيمبابوي قبل مباراة الافتتاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ويلنجتون مباندري مدير منتخب زيمبابوي على إنهاء مشكلة المشاركة في افتتاح كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب مصر يوم غد الجمعة على ملعب ستاد القاهرة.

وكان لاعبو منتخب زيمبابوي قد هددوا في الساعات الماضية بعدم خوض لقاء الافتتاح أمام مصر بسبب عدم حصولهم على مكافأة التأهل للبطولة من جانب اتحاد كرة القدم في زيمبابوي.

وقال ويلنجتون مباندري مدير منتخب زيمبابوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": تم حل مشكلة اللاعبين والجميع جاهز لخوض لقاء الافتتاح أمام مصر.