رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الملكي ينقض على صفقة برشلونة الكبري ويحدد موعد صفقة القرن المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الملكي ينقض على صفقة برشلونة الكبري ويحدد موعد صفقة القرن المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تخطيط الملكي للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم المقبل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يحدد موعد صفقة القرن

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يخطط لضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسى في فترة الانتقالات الصيفية 2020.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أعلن عن موعد ضم كيليان مبابي وسيكون ذلك في صيف 2020.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يرى صعوبة في ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في الصيف الحالي لذلك يؤجل خطوة ضمه إلى صيف 2020.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يريد من مبابى عدم تمديد عقده مع باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة والانتظار حتى الصيف المقبل لضمه مؤكدة رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان فى صيف 2020 بعد 3 مواسم في صفوف PSG.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يخطط لضم مبابي من باريس سان جيرمان بدون حدوث أية أزمات مع النادي الفرنسي بسبب العلاقة المميزة بين الناديين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يجهز راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو لكيليان مبابي بزيادة 3 ملايين يورو عن راتبه الحالي للإنتقال إلى الملكي في الصيف المقبل.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد كان قد رفض دفع 12 مليون يورو لمبابي في 2017 بسبب سقف الرواتب في النادي لكن الأمور تغيرت في مدريد فيما يخص هذا الشأن.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن كيليان مبابي سيقدم طلب للرحيل عن باريس سان جيرمان لإدارة النادي الصيف المقبل.

يذكر أن مبابي انضم إلى باريس سان جيرمان من موناكو في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو.

- ميلان يواصل محاولاته لضم نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يسعى للتخلص من نجمه داني سيبايوس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكنه في نفس الوقت يهدف لاستغلال تألقه في كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مسئولي ريال مدريد يجتمعون في الوقت الحالي مع بوبان ومالديني للاتفاق على انضمام سيبايوس نجم وسط ريال بيتيس السابق والذي انضم لريال مدريد مقابل 26 مليون يورو منذ موسمين لكنه فشل في حجز مكان أساسي في تشكيلة النادي الملكي.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية بأن ريال مدريد طلب 50 مليون يورو للموافقة على رحيل سيبايوس في الصيف الحالي وهو المبلغ الذي رفض ميلان دفعه حيث يخطط لتخفيض مطالب الملكي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سيبايوس يعتبر هدف هام للمدرب جيامباولو الذي يستهدف التعاقد مع مارتين أوديجارد نجم الوسط النرويجي بالإضافة إلى ماريانو دياز مهاجم الفريق لكن يعتبر سيبايوس هو الأبرز والمطلوب من قبل مدرب ميلان الجديد.

- نجمان مرشحان بديلان لبوجبا في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد الإسباني وضع خطة للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد ينوي تقديم عرض جديد لمانشستر يونايتد للتعاقد مع بوجبا.

وأفادت التقارير بأن ريال مدريد ينتظر رد فعل مانشستر يونايتد، حيث إذا رفض العرض فإنه سوف يتنازل عن فكرة ضم بوجبا تماما في الصيف الجاري.

وأكدت التقارير أن ريال مدريد لديه خيارات آخرى لتعزيز خط الوسط ليس من بينها الدنماركي كريستيان أريكسن نجم توتنهام الإنجليزي.

وذكرت التقارير أن ريال مدريد يفكر في نجم الوسط الفرنسي الشاب تانجي ندومبيلي والهولندي الدولي دوني فان دي بيك وذلك بسبب عدم اقتناع زيدان بفكرة ضم إريكسن في الصيف الحالي.

يذكر أن بوجبا يعتبر هدف زيدان الرئيسي هذا الصيف لكن إدارة الملكي ترفض فكرة انتظار أي لاعب حيث ينوي زيدان حسم جميع الصفقات قبل الأول من يوليو المقبل.

- صفقة تبادلية مرتقبة في الملكي

يستعد نادي ريال مدريد لحسم صفقة سادسة نارية وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الاستعداد الجيد للموسم الجديد 2019/2020.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن نادي ريال مدريد قدم عرضاً للتعاقد مع نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان لضمه هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد قد عرض على باريس سان جيرمان عمل صفقة تبادلية، ودفع 130 مليون يورو فقط لضم نيمار.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد منفتح على بيع جاريث بيل أو خاميس رودريجيز بسبب عدم دخولهما في حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

ويأمل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال م.ريد ضد نيمار رغم أن الفرنسي زيدان كان يرغب في التعاقد مع بول بوجبا وسط مانشستر يونايتد.

- نجم باريس سان جيرمان ينضم للملكي الموسم المقبل

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ينوي نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع الفرنسي الدولي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ولكن ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى إن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد أبلغ الصحفيين بأنه سوف يضم في الصيف الواحد جالاكيتكوس واحد بعدما تعاقد مع الدولي البلجيكي إيدين هازارد مقابل 100 مليون يورو.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن الريال يجد صعوبة في ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان خلال هذا الصيف لذلك سيتأجل الحسم حتى صيف 2020.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في ألا يقوم مبابي بتمديد عقده مع باريس سان جيرمان وينتظر حتى الصيف المقبل لضمه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كيليان مبابي سيترك باريس سان جيرمان عام 2020 بعد قضاء 3 مواسم في صفوف النادي العاصمي.

- باريس يحدد سعر نيمار.. والحرب تشتعل بين برشلونة وريال مدريد

ذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، اليوم الخميس، أن باريس سان جيرمان لن يتخلى عن نجمه البرازيلي نيمار بأقل من 300 مليون يورو (339 مليون دولار).

أشارت الصحيفة إلى أن النادي الباريسي يفتح ويغلق الباب في نفس الوقت أمام رحيل نيمار، بالنظر للمبلغ الضخم الذي يشترط الحصول عليه مقابل التخلي عن النجم البرازيلي.

وفي حال رحل نيمار بهذا المقابل، فسيكون مجدداً أغلى صفقة في التاريخ، بعدما انتقل للبي إس جي من برشلونة في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وأبرزت الصحيفة أنه "لتجنب دفع مبلغ 300 مليون، قد تلجأ الأندية لضم لاعبين آخرين في الصفقة"، مشيرة للشائعات التي تدور حول احتمالية تخلي برشلونة عن صامويل أومتيتي، أو إيفان راكيتيتش، أو عثمان ديمبلي، وكذلك ريال مدريد عن كاسيميرو.

- ريال مدريد يستعد لحسم صفقته السادسة

يستعد نادي ريال مدريد لحسم صفقة سادسة نارية وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الاستعداد الجيد للموسم الجديد 2019/2020.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن نادي ريال مدريد قدم عرضاً للتعاقد مع نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان لضمه هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد قد عرض على باريس سان جيرمان عمل صفقة تبادلية، ودفع 130 مليون يورو فقط لضم نيمار.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد منفتح على بيع جاريث بيل أو خاميس رودريجيز بسبب عدم دخولهما في حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

ويأمل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال م.ريد ضد نيمار رغم أن الفرنسي زيدان كان يرغب في التعاقد مع بول بوجبا وسط مانشستر يونايتد.

- ريال مدريد لا يتوقف عن الصفقات ويستهدف صفقة برشلونة الكبيرة

أكدت تقارير فرنسية، اليوم الخميس، أن هناك نادٍ جديد دخل في سباق التعاقد مع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام.

ويعد دي ليخت ضمن أفضل المدافعين في العالم حالياً بعد المستوى المميز له مع أياكس وأيضاً بات هدفاً لدى الأندية الأوربية للتعاقد معه هذا الصيف.

وقالت قناة "RMC Sport" الفرنسية أن نادي ريال مدريد دخل بقوة في مفاوضات مع دي ليخت للتعاقد معه هذا الصيف وتدعيم خط دفاع النادي الملكي.

كما دخلت أندية عدة في التفاوض مع دي ليخت مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وكان هناك حديث عن اهتمام مانشستر سيتي بالمدافع الهولندي الدولي.

وكان دي ليخت قد أكد في تصريحات صحفية أنه يريد الرحيل عن أياكس هذا الصيف وخوض تجربة احترافية جديدة.

- يوفنتوس يصفع برشلونة وريال مدريد ويقترب من صفقتي الموسم

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي يوفنتوس الإيطالي دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع الثنائي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي، والفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي يوفنتوس فتح باب المفاوضات مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعبين، لحسم التعاقد مع ماتياس دي ليخت وبول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ولن تكون مهمة يوفنتوس في الحصول على خدمات "بوجبا" و"دي ليخت" سهلة خاصة وأن الثنائي على رادار عدد من عمالقة الكرة الأوروبية في مقدمتهم برشلونة وريال مدريد الاسبانيين.

- الميلان يستعد للحصول على نجم الريال

يلتقي زفونيمير بويان ممثل نادي إي سي ميلان مع مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاسباني اليوم الخميس من أجل محاولة التوصل إلى إتفاق يقضي بإجراء صفقة بين الناديين.

وقالت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " الإيطالية أنه يوجد أربعة لاعبين مرشحين بشكل كبير للرحيل عن كتيبة زين الدين زيدان ويرغب ماركو جيامباولو المدير الفني الجديد للروسونيري في ضم الاسباني داني سيبايوس متوسط ميدان الملكي.

ويعتبر سيبايوس صاحب الإحدى وعشرين عاماً من أبرز الأسماء التي يرغب الميلان في الحصول على خدماته وهو الذي يبلي بلاء حسن مع منتخب إسبانيا فئة 21 عام وأحرز قبل بضعة أيام ضد المنتخب الإيطالي في بطولة أوروبا.

ويرى المسؤولون في الميلان أن اللاعب يناسب إستراتيجيتهم خاصةً وأنه لاعب شاب على الرغم من أن الرقم المطلوب فيه من الريال المقدر بخمسين مليون يورو مبالغ للغاية لكن النادي الإيطالي سيسعى إلى تخفيضه.