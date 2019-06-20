رياضة | أبها السعودي يخطف حارس نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبها السعودي يخطف حارس نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها السعودي توصلها إلى إتفاق للتعاقد مع الحارس المغربي عبد العالي المحمدي حارس مرمى نهضة بركان المغربي.

وكان المحمدي قد مثل الفريق المغربي منذ العام 2015 ونجح معهم في الوصول إلى وصافة بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.

كما سبق لصاحب السبعة وعشرين عاماً أن مثل فريق نادي الكوكب المراكشي في الفترة من 2010 وحتى العام 2015.

وعلى الجانب الآخر جددت إدارة أبها عقد اللاعب كرم برناوي لمدة عام واحد حيث تسعى الإدارة أن أن تعزز صفوف الفريق قبل إنطلاق الموسم الجديد بعد نجاحهم في العودة إلى لقب دوري المحترفين.