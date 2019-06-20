رياضة | عقوبات قاسية تنتظر الكاميرون وزيمبابوي حال الانسحاب من أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبات قاسية تنتظر الكاميرون وزيمبابوي حال الانسحاب من أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر منتخبي الكاميرون وزيمبابوي عقوبات قاسية حال الانسحاب من بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تنطلق غدًا الجمعة على الأراضي المصرية، وتستمر حتي التاسع عشر من يوليو المقبل.

ويرفض لاعبو منتخب زيمبابوي خوض المران الختامي قبل لقاء الافتتاح غدًا ضد منتخب مصر وذلك بسبب عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية قبل البطولة، بينما تأجلت رحلة منتخب الكاميرون إلي مصر بسبب خلافات مالية أيضًا.

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وتنص لائحة الاتحاد الإفريقي أنه في حالة إنسحاب أحد المنتخبات من بطولة أمم إفريقيا قبل أنطلاقها، وإبلاغ "الكاف" بالانسحاب قبل أقل من 6 أشهر على بداية البطولة، يتم تغريمه مليون دولار أمريكي وإيقاف المنتخب المنسحب من المشاركة في نسختين متتاليتين لأمم إفريقيا بخلاف النسخة القائمة.

وتنص لائحة الكاف كذلك على أن يتحمل الاتحاد المحلي للمنتخب المنسحب الخسائر المعنوية والمادية للمنتخبات المشاركة.

أما فيما يخص وضع مجموعة المنتخب المنسحب من البطولة تقول اللائحة، أنه في حال انسحاب منتخب قبل بداية بطولة أمم إفريقيا تتكون المجموعة من الفرق المتبقية ما لم يتقرر شيئ آخر من جانب اللجنة المنظمة.