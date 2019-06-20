رياضة | ’إعرف’ القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2019| تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ’إعرف’ القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2019| تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو استاد القاهرة الدولي من أجل الاستمتاع بمباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تستضيفها ملاعب جمهورية مصر العربية.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره زيمبابوي على استاد القاهرة مساء اليوم الجمعة 21/6/2019 وذلك في تمام العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى ضمن مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا حيث ينتظر أن يلتقي الفراعنة مع زيمبابوي ثم الكونغو ديمقراطية وبعدها ختام دور المجموعات ضد أوغندا.

وستكون مباراة مصر ضد زيمبابوي مذاعة عبر قناة بي إن سبورت المشفرة ولكن يمكنكم متابعينا الكرام مشاهداتها عبر قنوات أخرى مفتوحة تقوم بالبث المباشر مجاناً.

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- تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي:

* قناة أرينا سبورت 2: ترددها 11798 والقمر الصناعي أسترا 3 A.

* قناة varzish sport: ترددها 12548 والقمر الصناعي apstar 2 r.

* قناة تايم سبورت: ترددها 11449 والقمر الصناعي النايل سات ومعدل الترميز 27500.