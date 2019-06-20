رياضة | 5 عوامل تمنح منتخب مصر "بداية سعيدة" أمام زيمبابوي في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 عوامل تمنح منتخب مصر "بداية سعيدة" أمام زيمبابوي في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقص منتخب مصر شريط مبارياته بالنسخة الثانية والثلاثين من بطولة أمم إفريقيا 2019، عندما يلتقي مع منتخب زيمبابوي في تمام العاشرة مساء الجمعة 21 يونيو على استاد "القاهرة الدولي" في مواجهة قوية ضمن منافسات المجموعة الأولي بالبطولة والتي تضم معهما (الكونغو الديمقراطية - أوغندا).

منتخب مصر صاحب الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجًا بكأس أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، يسعي لتحقيق بداية قوية في مباراته ضد منتخب زيمبابوي وحصد نقاط اللقاء الثلاث واعتلاء صدارة مجموعته مبكرًا، في ظل رغبة الفراعنة في التتويج باللقب القاري الثامن في تاريخه هذا العام.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير 5 أسباب تمنح منتخب مصر "بداية سعيدة" في أمم إفريقيا 2019:-

- التفوق التاريخي:

تاريخ مواجهات مصر ضد زيمبابوي يُرجح كفة منتخب الفراعنة قبل لقاء إفتتاح أمم إفريقيا 2019، حيث تقابل المنتخبين في 12 مباراة سابقة، حقق المنتخب المصري الفوز في 7 مباريات، مقابل انتصار وحيد لـ"محاربي" زيمبابوي، بينما حسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما، كما التقي المنتخبين مرة وحيدة في أمم إفريقيا 2004 وكان الفوز حليف مصر بنتيجة 2-1.

- تمرد المُحاربين:

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يواجه منتخب زيمبابوي أزمة كبيرة قبل ساعات من انطلاق مباراته ضد منتخب مصر، حيث يرفض اللاعبين خوض المران النهائي قبل مباراة الافتتاح، ويهددون بالانسحاب من البطولة بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية لدي اتحاد زيمبابوي، وهذه الأزمة وحتي ولو تم إنهائها خلال الساعات المقبلة، بالتاكيد سوف تؤثر سلبيًا على أداء وتركيز لاعبي زيمبابوي في مباراة الغد ضد منتخب الفراعنة.

- الأرض والجمهور:

إقامة بطولة أمم إفريقيا على أرض مصر وبين الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم، عامل مهم يُرجح كفة منتخب مصر ليس في مباراة الافتتاح ضد زيمبابوي فقط، بل يعزز حظوظ الفراعنة في التتويج بلقب البطولة الإفريقية بشكل عام، خاصة وأن هناك اقبال شديد من الجمهور على تذاكر المباريات مما يؤكد على الحضور الجماهيري المكثف في لقاءات الفراعنة بالبطولة، مما يشكل حافز ودافع قوي للاعبين لتحقيق الانتصارات.

- خبرات الفراعنة:

يمتلك منتخب مصر بعض العناصر من أصحاب الخبرات القادرين على اللعب تحت الضغط الجماهيري والاعلامي، بالإضافة للتعامل مع أي ظروف صعبة قد تحدث خلال مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي، أبرز هذه العناصر، عبد الله السعيد، ومحمد صلاح، وطارق حامد، وأحمد حجازي، وأحمد المحمدي، ومحمد الشناوي ومروان محسن، وكوكا كل هؤلاء اللاعبين وغيرهم سبق وشارك في بطولات كبري ومباريات هامة رفقة الفراعنة مما يرجح كفة منتخبنا الوطني غدًا

- محمد صلاح:

بالتأكيد كرة القدم لعبة جماعية تحتاج تضافر جهود جميع اللاعبين وتعاونهم داخل الملعب لتحقيق الانتصارات، لكن وجود لاعب بحجم وقيمة محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي في قائمة منتخب مصر بالتأكيد يمثل عامل قوة للفراعنة في مباراة الافتتاح ضد زيمبابوي، ويزيد فرص الفراعنة لتحقيق الفوز في المباراة، خاصة وأنه يمتلك إمكانيات فنية عالية وقدرات هجومية وتهديفية كبيرة ومهارات مميزة وخبرات كبيرة، كما أنه يستطيع ايجاد الحلول الفنية داخل الملعب.