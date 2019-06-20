رياضة | ريال مدريد يحدد موعد ضم صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد موعد ضم صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يخطط لضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسى في فترة الانتقالات الصيفية 2020.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أعلن عن موعد ضم كيليان مبابي وسيكون ذلك في صيف 2020.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يرى صعوبة في ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في الصيف الحالي لذلك يؤجل خطوة ضمه إلى صيف 2020.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يريد من مبابى عدم تمديد عقده مع باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة والانتظار حتى الصيف المقبل لضمه مؤكدة رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان فى صيف 2020 بعد 3 مواسم في صفوف PSG.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يخطط لضم مبابي من باريس سان جيرمان بدون حدوث أية أزمات مع النادي الفرنسي بسبب العلاقة المميزة بين الناديين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد يجهز راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو لكيليان مبابي بزيادة 3 ملايين يورو عن راتبه الحالي للإنتقال إلى الملكي في الصيف المقبل.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد كان قد رفض دفع 12 مليون يورو لمبابي في 2017 بسبب سقف الرواتب في النادي لكن الأمور تغيرت في مدريد فيما يخص هذا الشأن.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن كيليان مبابي سيقدم طلب للرحيل عن باريس سان جيرمان لإدارة النادي الصيف المقبل.

يذكر أن مبابي انضم إلى باريس سان جيرمان من موناكو في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو.