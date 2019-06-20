رياضة | أجيري يشيد بملعب الكلية الحربية

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أشاد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بمستوى ملعب الكلية الحربية.

وأكد أجيري، أن الملعب يصلح لاستضافة المباريات الكبرى وليس مجرد استضافة التدريبات، مشيرًا إلى أنه يمتلك أرضية ممتازة.

وبادر مسؤولو الملعب، بالاستفسار من المدير الفني عن متطلباته، لتوفيرها خلال استضافة تدريبات الفراعنة خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأجرى مسؤولو الملعب، تطويرًا على أرضية الملعب بجانب توفير أجهزة الاستشفاء وتحسين حالة غرفة خلع الملابس، من أجل مساعدة منتخب مصر على التركيز في الاستعداد للبطولة.

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وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلعب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من " الكونغو، وزيمبابوي، وأوغندا" وتلعب أولى مبارياتها أمام زيمبابوي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح البطولة.

ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي، مساء غدٍ الجمعة، قبل أن يواجه الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية يوم 26 يونيو، ثم يختتم مباريات الدور الأول أمام أوغندا يوم 30 يونيو