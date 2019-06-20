رياضة | عاجل.. إلغاء مران زيمبابوي الختامي لمواجهة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إلغاء مران زيمبابوي الختامي لمواجهة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ مسؤولو منتخب زيمبابوي، القائمين على العمل في استاد السكة الحديد بإلغاء المرانن الختامي لمواجهة المنتخب الوطني، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تجمع. .

ورفض اللاعبون الخروج من فندق الإقامة، والتوجه إلى ملعب السكة الحديد لخوض المران الختامي، لمواجهة الفراعنة، الذي كان من المفترض أن يبدأ في تمام الساعة السابعة مساء بسبب أزمة المكافآت.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، والتي تنطلق بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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مصر تُنظم البطولة الأولى من نوعها، حيث يشارك في البطولة 24 منتخبًا لأول مرة على عكس البطولات السابقة، والتي شهدت حضور 16 منتخبًا فقط.

تُقسم فرق البطولة إلى 6 مجموعات، يتواجد في كل مجموعة، 4 منتخبات، وتُقام فعاليتها على 6 ملاعب وهم "القاهرة، والسلام، والدفاع الجوي، والاسكندرية، والسويس والاسماعيلية".

وتلعب مصر في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من " الكونغو، وزيمبابوي، وأوغندا" وتلعب أولى مبارياتها أمام زيمبابوي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب القاهرة الدولي، في افتتاح البطولة.

ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي، مساء غدٍ الجمعة، قبل أن يواجه الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية يوم 26 يونيو، ثم يختتم مباريات الدور الأول أمام أوغندا يوم 30 يونيو.