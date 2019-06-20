شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تعافٍ لمنتخب بيرو استعدادًا للبرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى منتخب بيرو الأول لكرة القدم الأربعاء، مرانه الأخير فى مدينة ريو دى جانيرو قبل التوجه إلى ساو باولو، حيث سيخوض مباراة حاسمة السبت أمام البرازيل على ملعب كورينثيانز.

وبعد نحو 12 ساعة من الفوز على بوليفيا (3-1) والاقتراب من التأهل للدور ربع النهائى، بعد مباراة اضطر فيها منتخب بيرو إلى تعويض تأخره بهدف، عاد لاعبو المنتخب البيرونى بقيادة المدرب ريكاردو جاريكا إلى ملعب التدريب فى فلومينينسى للاستعداد للقاء البرازيل.

وشهدت جلسة التعافى استعادة مجموعة أظهرت شخصيتها فى المباراة الأخيرة بقيادة باولو جيريرو الذى سجل مجددا لدى عودته إلى ملعب ماراكانا ويظل ينافس من أجل أن يكون بين الأفضل فى التاريخ، وجيفرسون فارفان، الذى أظهر كونه قريبًا من استعادة مستواه المعهود. ويمتلك منتخب بيرو 4 نقاط ليتساوى مع البرازيل قبل مواجهتهما المرتقبة.