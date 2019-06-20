شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية تعتذر للاتحاد المغربي لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 برئاسة هاني أبوريدة، بيانا رسميا، مساء اليوم الخميس، تعتذر فيه للاتحاد المغربي لكرة القدم عن ظهور علم غير معترف به في أحد الفيديوهات الدعائية للبطولة القارية.

وقال اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية- في بيان اليوم الخميس: «تتقدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 بخالص الاعتذار للسلطات المغربية وللاتحاد المغربي لكرة القدم، وجماهير كرة القدم المغربية، عن الخطأ غير المقصود بظهور علم غير معترف به، والذي ظهر على موقع تذكرتي الإلكتروني وأحد الفيديوهات الغنائية، دون تعمد من اللجنة المنظمة للبطولة».

وأضاف البيان: «وتؤكد اللجنة المنظمة للبطولة على كامل احترامها للأشقاء المغاربة ومملكة المغرب الشقيقة وسيادتها الوطنية ورمزها الوطني، وأن اللجنة على ثقة من أن ما حدث لا يمكن أن يؤثر على متانة العلاقة بين الهيئات الرياضية في البلدين وجماهيرهما العريقة».