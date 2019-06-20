شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على «أليوم نيانت» حكم مباراة افتتاح أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مباراة افتتاح كأس إفريقيا 2019 بين مصر وزيمبابوي، الجمعة، إلى الحكم الكاميروني، أليوم نيانت، البالغ 36 عامًا.

ويستعد نيانت للمشاركة في كأس إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي بعدما أدار 10 مباريات في البطولة القارية.

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ويساعد نيانت كل من إيفاريست مينكواندي من الكاميرون والحاجي مالك سامبا من السنغال، أما الحكم الرابع فهو ماجيت نداي من السنغال.

وأدار نيانت مباريات سابقة لمنتخب مصر، الأولى خسرها الفراعنة أمام مضيفتهم سيراليون بنتيجة 2-1 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012.

والثانية حسمها رفاق النجم محمد صلاح بنتيجة 3-2 أمام مضيفتهم غينيا في تصفيات كأس العالم 2014.

كما أدار العديد من المباريات للأندية المصرية في البطولات الإفريقية، كان أشهرها لقاء الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2013، والتي انتهت بفوز الأهلى 4 ـ 2، ومباراة الزمالك وأفريكا سبورت في دور الـ 16 نسخة 2012 من البطولة ذاتها، والتي فاز بها الزمالك بهدف وحيد.