شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة البرازيل: مراقبة محمد صلاح أمر صعب على أي منافس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كافو، أسطورة منتخب البرازيل السابق، أن المحترف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لا يعتمد على سرعته فقط في التعامل مع الكرة.
وقال كافو، في تصريحات إعلامية: «صلاح لاعب رائع، وأبرز ما يتميز به بعيدًا عن الآخرين أنه يمتلك سرعة في الانطلاق بالكرة، وبالإضافة إلى ذلك قدرته على المراوغة وعينه على المرمى في نفس الوقت».
وتابع: «مراقبة محمد صلاح أمر صعب على أي منافس، فحتى وأنت تعلم ماذا يفعل يكون من الصعب عليك إيقافه عما يفعل».
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