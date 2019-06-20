شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة البرازيل: مراقبة محمد صلاح أمر صعب على أي منافس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كافو، أسطورة منتخب البرازيل السابق، أن المحترف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لا يعتمد على سرعته فقط في التعامل مع الكرة.

وقال كافو، في تصريحات إعلامية: «صلاح لاعب رائع، وأبرز ما يتميز به بعيدًا عن الآخرين أنه يمتلك سرعة في الانطلاق بالكرة، وبالإضافة إلى ذلك قدرته على المراوغة وعينه على المرمى في نفس الوقت».

وتابع: «مراقبة محمد صلاح أمر صعب على أي منافس، فحتى وأنت تعلم ماذا يفعل يكون من الصعب عليك إيقافه عما يفعل».