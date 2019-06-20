شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: لا أنشغل باهتمام الإعلام من عدمه.. وأسعى دائمًا للأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود حسن «تريزيجيه»، لاعب منتخب مصر، إنه غير مهتم بما يتردد بأنه لا يأخذ حقه إعلاميًا.

وأضاف تريزيجيه، عبر قناة «إم بي سي مصر»: «أتعب وأجتهد وأسعى دائمًا للأفضل، البعض يمنحني حقي ويتحدث عني بشكل جيد».

واستدرك: «لكن لا أشغل نفسي بمدى حصولي على حقي إعلاميًا من عدمه، الأمر لا يحزنني، فإنجازاتي أحققها لنفسي».