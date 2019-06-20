سفير زيمبابوي يتدخل لإقناع اللاعبين بخوض افتتاح الكان

تدخل السفير الزيمبابوي بمصر لحل أزمة إضراب لاعبي منتخب بلاده عن خوض التدريبات اليوم، وتهديدهم بالامتناع عن خوض مباراة افتتاح أمم أفريقيا 2019 أمام مصر غدا الجمعة.

وتخلف لاعبو زيمبابوي عن خوض التدريب الختامي اليوم قبل مواجهة مصر الجمعة، لما يقرب من ساعة ونصف عن الموعد المحدد بسبب رغبتهم في تسلم مكافآتهم بشكل فوري قبل انطلاق البطولة.

ويعقد سفير زيمبابوي بمصر حاليا، بالإضافة لمسؤولي بعثة منتخب بلاده جلسه خاصة مع اللاعبين من أجل إقناعهم بالعدول عن موقفهم وخوض التدريبات اليوم استعدادا للقاء الغد.

وتضم المجموعة الأولى كلا من مصر، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي.