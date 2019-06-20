صورة تضع بوفون في موقف حرج

ونشر بوفون صورة له في سيارته وكتب عليها: "السفر له قاعدة واحدة فقط وهي ألا تعود كما ذهبت، ولكن عد مختلفًا".
ووفقًا لتقارير إيطالية، فإن الصورة التي نشرها بوفون كشفت ارتكابه لأكثر من مخالفة، أبرزها أنه لم يلتزم بالقانون ويرتدي حزام الأمان أثناء القيادة.كما كشفت الصورة أن بوفون يقود السيارة على سرعة 155 كم/ ساعة، في حين أن السرعة القصوى للطريق السريع هو 130 كم/ ساعة.
وكان بوفون يقود باستخدام يد واحدة، بالإضافة إلى وضعه لسماعة في أذنه أثناء القيادة، جنبًا إلى جنب مع ظهور علبة سجائر، في الباب الخاص بالسيارة.
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