القرعة تحدد مواجهات بطولتي دوري وكأس الخليج العربي

أجرت لجنة دوري المحترفين الإماراتية، قرعة مسابقات الموسم الرياضي 2019-2020، والتي تشمل بطولتي دوري وكأس الخليج العربي لكرة القدم مساء اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات الصحفية في ستاد آل مكتوم بنادي النصر.

وحضر مراسم القرعة كل من المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات، رئيس لجنة دوري المحترفين، أعضاء المكتب التنفيذي، وممثلي الأندية المحترفة ووسائل الإعلام.

وشهدت مراسم القرعة مشاركة أبطال الإمارات من أصحاب الهمم أصحاب الإنجازات في الأولمبياد الخاص الذي استضافته الدولة في العام الجاري، حمدة الحوسني، عايشة سيف، زايد العامري وصالح المري.

وعرضت لجنة دوري المحترفين في البداية، فيديو تضمن شرحاً شاملاً ومفصلاً للإجراءات والآليات المتبعة في سحب قرعة كل مسابقة على حدة، والمعايير التي اعتمدت عليها اللجنة في تحديد مسارات القرعة، وتوزيع الفرق على المجموعات، من أجل توفير مبدأ عدالة المنافسة وضمان توزيع المباريات القوية على مدار الموسم.

وجاءت البداية بقرعة كأس الخليج العربي، حيث قام ضيفا الشرف من أصحاب الهمم بسحب القرعة، ويرافقهما محمد أحمد البحري الحمادي وجمال المري، عضوا المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين.

وبحسب القرعة، جاء شباب الأهلي بطل كأس الخليج العربي على رأس المجموعة الأولى، والشارقة بطل دوري الخليج العربي على رأس المجموعة الثانية.

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وضمت المجموعة الأولى فرق شباب الأهلي والعين، الجزيرة، النصر، الظفرة، اتحاد كلباء وخورفان، وفي المجموعة الثانية الشارقة، بني ياس، الوحدة، عجمان، الوصل، حتا والفجيرة.

وتشهد الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، مواجهات قوية، حيث يستهل شباب الأهلي حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة العين، ويواجه الجزيرة القادم الجديد خورفكان.

ويلتقي النصر واتحاد كلباء، ويلعب الشارقة بطل دوري الخليج العربي أمام بني ياس، والوحدة مع الفجيرة وعجمان مع حتا.

وفي المرحلة الثانية، تم إجراء قرعة دوري الخليج العربي، حيث تواجد يوسف محمد رسول الخوري، نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وعبد الحميد المستكي، عضو المكتب التنفيذي، رئيس اللجنة الفنية، وشارك في مراسم سحب القرعة أبطال الأولمبياد الخاص من أصحاب الهمم.

وأسفرت القرعة عن سبع مواجهات مهمة في الجولة الأولى، وعلى رأسها ديربي بر دبي الذي يجمع النصر والوصل، فيما يستهل الشارقة دفاعه عن لقب دوري الخليج العربي، بلقاء الصاعد خورفكان، ويواجه شباب الأهلي حتا، والعين واتحاد كلباء، والجزيرة مع الظفرة، والفجيرة والوحدة، وبني ياس وعجمان.

وفي نهاية حفل القرعة كرّم المهندس مروان بن غليطة وعبد الله ناصر الجنيبي، أصحاب الهمم من أصحاب الإنجازات في الأولمبياد الخاص، ضيوف شرف مراسم القرعة، تقديراً لمشاركتهم المتميزة في مراسم قرعة الموسم، بالإضافة إلى تكريم أم البطلة، حمدة الحوسني.